Ocho personas golpeadas en choque de cuatro vehículos

Ocho personas resultaron con fuertes golpes en un choque múltiple que ocurrió en Guaycará de Golfito, en la Zona Sur del país.

En el despacho de Bomberos, afirmaron que los heridos estaban muy golpeados, pero fuera de peligro, ninguno quedó atrapado. A todos los llevaron al hospital de Golfito.

El taxi quedó destruido. Foto: Cortesía para LT

El accidente fue entre un bus, un taxi tipo microbús, un tráiler y un carro particular. De momento se desconocen las causas que provocaron el accidente, sin embargo no descartan que el mal tiempo haya jugado una mala pasada. Este ocurrió a las 7:22 a.m. de este lunes.

La calle está mojada debido al mal tiempo de los últimos días. Foto: Cortesía para LT

Las autoridades piden manejar lento y tener buena visibilidad ya que en gran parte del país las carreteras están con neblina, así como las calles mojadas.

Las condiciones del tiempo permanecerán así este lunes, para el martes se espera el tiempo típico de la época lluviosa.