Ocho personas que murieron intoxicadas por metanol nunca recibieron justicia

La madrugada del 13 de octubre del 2020 es inolvidable para los vecinos de La Carpio. (alonso tenorio)

En la ciudadela La Carpio, en La Uruca, la palabra metanol es sinónimo de dolor, pero sobre todo una causa de mucha indignación pues los vecinos aseguran que la vida de ocho personas no recibió justicia, y lo que para ellos es aún más imperdonable, es que mucha gente sigue muriendo a causa del licor adulterado.

La madrugada del miércoles 13 de octubre del 2020 fue muy triste para esa comunidad, ambulancias y patrullas iban y venían pues varias personas tenían síntomas de intoxicación, algunas lograron llegar al hospital, pero otras murieron en sus casas sin poder pedir ni ayuda, todas habían ingerido licor el fin de semana.

Los fallecidos fueron identificados como Jimmy Álvarez Castillo, de 23 años; Santos Villegas López, de 40; Wilberth Baltodano Velásquez, de 44; Virgilio Centeno Guardado, de 47, y Tatiana Noguera Barrios, de 30 años. Además de dos hombres de 30 y 40 años.

Los lugareños no habían salido del shock cuando en la noche de ese mismo 13 de octubre, Luis Pérez López, de 26 años, murió en la casa.

Don Javier Vargas, hermano de Santos Villegas, es uno de los que siempre recuerda con mucho dolor a su familiar.

Él, además, fue uno de los que denunció ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo que le tocó vivir con su hermano y también pidió una investigación.

Él trabajaba como repartidor y los fines de semana le gustaba tomarse unos traguitos, el domingo antes de su muerte compró en un negocio del barrio el licor, lo tenían más barato y hasta regalaron algunas burbujas. Hubo personas que relataron que pagaron ¢500.

“El licor fue fulminante, desde el domingo se puso malito. Fue al centro de salud del barrio, pero no lo vieron de emergencia, se complicó y lo trasladaron en un carro particular al hospital México, donde falleció”, dijo Vargas.

Todos los afectados tomaron licor el fin de semana. Foto Alonso Tenorio (alonso tenorio)

El repartidor tenía dos hijas y se hacía cargo de tres sobrinas.

Las interrogantes para los familiares eran muchas: ¿Qué tenía el licor? ¿Estaba vencido? ¿El comerciante sabía que las pachitas estaban malas? Los médicos les confirmaron a los familiares que se trataba de una intoxicación por metanol, los síntomas era repetidos entre los pacientes.

En el aire

Don Javier nos contó que todo ha sido muy triste, especialmente por la poca importancia que, según él, le dieron al caso.

“El negocio siguió vendiendo licor barato y negociando, eso quedó en el aire, el OIJ solo nos dijo que el dueño de la fabrica murió en las celdas del OIJ, ni más ni menos, no nos dieron más explicaciones, hoy no sabemos si eso es cierto.

“No es solo los que murieron, algunos quedaron con daños severos de salud, otros con problemas de vista, una situación que jamás nadie espera”, dijo.

Ricardo González, jefe del Servicio de Urgencias del Hospital México, cuando se dio la emergencia declaró que 17 personas llegaron al centro médico.

La alerta con estos licores se mantiene. Foto de Jorge Castillo (Jorge Castillo)

“Todos llegan con la historia de haber consumido una sustancia que era alcohol etílico”, había dicho el doctor.

González también comentó que los pacientes, tras consumir metanol, comienzan con los síntomas entre ocho y doce horas después. Les dan escalofríos, tienen visión borrosa o la pierden del todo.

“En aquel momento mucha gente decía que se murieron puros borrachillos y no, no era así, eran padres, hijos, amigos, hermanos, en su gran mayoría personas trabajadoras que no le hacían un daño a nadie, pero aquí dos años después parece como que no pasó nada, que no murieron ellos, porque no se hizo nada por hacer justicia, la ley nos quedó debiendo, aquí había mucha tela que cortar, no solo había responsabilidad del que hizo el licor, sino también de quien lo vendió. Es feo decirlo, pero como somos pobres y honrados qué importa si nos pasa algo, así nos dejaron”, dijo Gertrudis Mora, vecina y amiga de varios de los fallecidos.

La Fiscalía explicó que el expediente de este caso se archivó.

“En dicha causa se realizó una serie de diligencias investigativas, en conjunto con el OIJ; sin embargo, el caso fue remitido al Juzgado Penal de la zona con solicitud de sobreseimiento definitivo, desde julio del 2021, debido a la muerte de la persona que figuraría como sospechosa en el proceso. Asimismo, la Policía Judicial no logró ubicar evidencia que permitiera vincular a otras personas en el proceso, por lo que no se podría continuar con el desarrollo del caso”, indicaron.

Siete casos

Hasta noviembre de este año, el Ministerio de Salud informó que se han reportado siete casos sospechosos de intoxicación por metanol, de los cuales tres han fallecido. El 2021 cerró con 20 muertes.

La alerta se mantiene para los productos: Guaro Chonete, Cuerazo, Sacheto, Gran Apache,, aguardiente Estrella Roja, Montano, aguardiente Barón Rojo, Timbuka, Molotov, Fiesta Blanca, a estos se les suma los alcoholes multiusos Wash &CO alcohol Multiuso 80%, alcohol multiuso 80% (reenvasado por Matrix Cleaner Deluxe), alcohol multiuso BDS distribuidora y la incorporación del alcohol multiuso Brisas del Valle al 80%.