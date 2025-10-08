Odontólogo privado de libertad apareció con vida y suplicando ayuda

Un doctor fue secuestrado su carro apareció abandonado en Limón (Cortesía/Cortesía)

El odontólogo de 40 años, funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que fue privado de libertad este martes, fue encontrado con vida, y suplicando por ayuda.

La Fuerza Púlbica confirmó que el hombre fue encontrado frente al predio Medgloc en Río Blanco de Limón.

El doctor estaba muy golpeado y llegó hasta donde estaban varios trabajadores para pedirles que lo ayudaran porque estaba herido.

La alerta al 911 desplazó hasta ese sitio a gran cantidad de oficiales de la Fuerza Pública, quienes confirmaron que se trataba del médico que buscaban.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encargaron del caso y se llevaron al hombre.

El odontólogo del Ebais de Bananito vivió momentos de terror este martes en Limón luego de ser privado de libertad cuando regresaba de su trabajo.

Según información confirmada por la Policía a La Teja, los hechos se dieron sobre la ruta 36, en el sector de Bananito Norte de Matama. El profesional viajaba en un vehículo Mercedes Benz cuando varios sujetos lo interceptaron y, presuntamente, le dispararon para obligarlo a detenerse.

Los sospechosos lo sacaron por la fuerza del carro y lo subieron a otro vehículo, mientras que el automóvil del odontólogo quedó encendido, con una llanta ponchada y un golpe en un costado, lo que hace creer a las autoridades que era seguido desde hacía varios minutos.

Algunos testigos que circulaban por la zona presenciaron la violenta escena y alertaron de inmediato a la Policía, que desplegó un operativo en toda la región.

Aunque, inicialmente, se manejó como un secuestro, las autoridades aclararon que por ahora se investiga como una privación de libertad, ya que no hubo contacto alguno para exigir un rescate económico.

El OIJ continúa recolectando evidencias para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables de este violento hecho que mantuvo en alerta a la provincia de Limón.