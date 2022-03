Oficial de seguridad superó accidente, tiene dos bretes y motiva a pacientes que llegan al IAFA

Karol Arguedas Aguilar es un ejemplo de superación, ella sobrevivió a un accidente de tránsito y actualmente tiene dos bretes, estudia y motiva a los pacientes que llegan al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

Precisamente en ese lugar trabaja como oficial de seguridad, también administra un restaurante de comidas rápidas en Curridabat y está sacando la licenciatura de Derecho.

Karol Arguedas trata de motivar a las personas que llegan al IAFA a buscar ayuda. Foto: Cortesía IAFA (Cortesía IAFA)

El accidente lo sufrió hace dos años, cuando viajaba en moto, pero a ella no le gusta hablar mucho de ese incidente ni dar detalles de cómo ocurrió.

“Tuve varias fracturas que me incapacitaron por ocho meses, recibí atenciones en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social y hoy por hoy siento que las lecciones de la vida me convirtieron en una mujer con capacidad para decir no cuando lo decida o sí cuando sea de conveniencia para mí y para las personas que me rodean”, dijo la vecina de La Unión.

Ella ya tiene el bachillerato en Derecho, pero va por la licenciatura. (Cortesía IAFA)

“Yo me veo como una persona que busca mejorar mi calidad de vida y la de las personas con las que participo en el hogar. Las adversidades que he enfrentado me llevaron a creer en mí, me propuse estudiar y aportar a la sociedad, por eso es que tengo dos trabajos muy distintos, pero que llenan mi vida y me dejan grandes satisfacciones, a pesar del esfuerzo que esto requiere”, comentó.

Ella a diario intenta que las personas entiendan que siempre hay que creer en uno mismo.

“Nadie dijo que la vida es fácil y que no habrá momentos de frustración, yo le digo a la gente que hay que levantarse y dejar que el amor propio brille y se imponga ante los retos de la vida”, añadió.

Ella todos los días ve a muchas personas que se dejan ayudar por los profesionales del IAFA para salir de sus problemas por consumo de drogas, lo que le provoca mucha alegría.

Como oficial de seguridad, en la entrada de la institución se topa con muchas personas que le aseguran estar deseando dejar el cigarrillo, el licor, la marihuana y otras drogas que los hacen sentirse mal y que solo les provoca problemas en sus vidas, no solo de salud sino también familiares y espirituales, por lo que ella aprovecha esa oportunidad de cercanía para motivarlos a darlo todo.

“Todas las personas están llamadas a servir con responsabilidad, con respeto y con ahínco como lo hace Karol Arguedas Aguilar, la estudiante de Derecho y funcionaria pública que está al servicio del régimen estatal y de la empresa privada en nuestro país”, dijo el doctor Oswaldo Aguirre Retana, director general del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia