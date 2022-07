Oficial trabaja con botas de hule porque lleva dos años esperando un par de tenis

La oficial termina molida por tener que andar con las botas de hule. Foto: Cortesía (cortes)

Una oficial de la Fuerza Pública, de apellido Fernández, tiene que trabajar con botas de hule ya que, según nos contó, lleva dos años esperando que el Ministerio de Seguridad Pública le entregue un par de tenis que el mismo médico de la institución le dijo que debía utilizar.

La policía, quien trabaja en la Región 9 de Limón, nos contó que ella sufrió un percance en la rodilla izquierda y la operaron hace seis años, desde ese momento sufre mucho de dolores y por eso necesita el calzado especial.

“Tengo más de dos años esperando calzado que, por situaciones médicas, debe ser tipo tenis, pero nada que me resuelven. Como le digo, por situaciones médicas, el departamento de Salud Ocupacional recomendó que se me autorizara calzado tipo tenis, del cual ya me dieron en una ocasión”, contó.

Los oficiales normalmente utilizan un par de botas para bretear, algo que para ella es imposible.

“Cuando se me dañaron las primeras se volvió a hacer solicitud para un nuevo par y, a la fecha, no he recibido respuesta”, dijo la oficial, quien asegura que ya va para dos años la espera.

Por la situación médica que sufre Fernández, la tienen en labores administrativas en la delegación, aunque asegura que le gustaba mucho cuando estaba como oficial de guardia.

Ella le ha preguntado a todo el mundo qué ha pasado con las tenis que necesita para trabajar, le dicen que ya las pidieron, que no hay disponibles, que llame a San José para que hable con salud ocupacional, ahí le dicen que llame a la jefatura, y al final nadie le resuelve nada.

“Yo solo quiero poder trabajar bien, ahorita para no molestar he optado por trabajar con botas de hule, aunque me maltratan mucho, porque incluso ya trabajé con unas tenis azules (unas que no son especiales), pero cansan demasiado”, dijo.

La alegría le duró poco a la oficial porque las tenis le quedaron enormes. (cortes)

“En cierto modo le doy gracias a Dios de que no salgo a la calle, porque realmente termino las doce horas de trabajo mucho más cansada de lo norma. La recomendación de trabajar con tenis es para que no me maltrate mucho los pies, con las botas terminó peor, pero es lo que tengo”.

La mujer, quien es policía desde hace 12 años, necesita que el calzado no le oprima las piernas, para que así sus rodillas no le den problema.

“Con las botas paso todo el día con ganas de quitármelas, a mí me gusta mucho trabajar, pero solo quiero que de verdad tomen en cuenta mi petición porque ya no sé a quién más decirle”, dijo.

Otro oficial que fue consultado aseguró que dentro del ministerio hay necesidades en muchas cosas que se han hablado por mucho tiempo, como la alimentación.

Los oficiales normalmente usan zapato tipo bota pero la afectada por una situación médica necesita las tenis.

“Son temas de temas, sobre esa compañera esperando unas tenis, la gente tal vez diga que por qué no las compra, pero a veces uno aunque quisiera no puede por asuntos económicos y además es un derecho para uno, tanto el trabajo en delegación como en la calle es igual de valioso”, dijo.

La policía incluso nos mostró varios documentos que ha enviado y en los que se detalla que necesita las tenis.

La Teja consultó al Ministerio de Seguridad Pública sobre la situación que ocurre con la oficial y las razones por las que tiene tanto tiempo esperándolas.

Ellos le contestaron lo siguiente este viernes 1° de julio: “Ya las tenis le fueron enviadas a la funcionaria. Las tenis tenían proceso de compra, se revisó y ya le fueron remitidas. Es importante señalar que esta funcionaria por su condición médica no efectúa recorridos. Sino que permanece en otras funciones”, aseguraron por medio de la oficina de prensa.

La oficial comentó a La Teja que las recibió el martes pasado, pero aunque la indicación era que la talla es 40, se las enviaron talla 43 y cuando camina se le zafan y en cualquier momento se le pueden caer, otra vez le tocó devolverlas y ahora tendrá que volver a ponerse las botas de hule y esperar a que las tenis lleguen a San José para que se las cambien.

Nuevamente la mujer no sabe cuánto tiempo va a tener que esperar.