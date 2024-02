Oficina de abogado se convirtió en escenario de múltiples balazos y asesinato

Múltiples balazos se escucharon en las oficinas de un bufete de abogados que alarmaron desde las 8:23 a. m. de este miércoles 28 de febrero.

Los impactos anunciaban otra víctima de homicidio en esta ola de violencia que hay en Costa Rica, esta vez en Nicoya, Guanacaste.

La Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta del tiroteo y de inmediato llegaron al sitio, en el que declararon sin vida a un hombre que recibió múltiples impactos.

Versiones no oficiales señalan que se trataría de un abogado a quien mataron, al parecer un hombre llegó a las oficinas y hubo un disgusto que terminó en balacera, no obstante, la Policía Judicial no ha confirmado la identidad de la víctima.

Varios vecinos salieron de sus casas al escuchar los impactos.

La balacera fue reportada a las 8:23 a.m. de este miércoles 28 de febrero en Nicoya, Guanacaste. Foto: Tomada de Guana/Noticias

