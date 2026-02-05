Sucesos

OIJ allana clínica en Rohrmoser por muerte de dos mujeres tras cirugías estéticas

El allanamiento se relaciona con el fallecimiento de dos mujeres en enero luego de cirugías estéticas

Por Silvia Coto
Ivannia era madre de tres y docente en Siquirres.
Ivannia era madre de tres y docente en Siquirres. (Facebook/Redes sociales)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan este jueves un allanamiento en una clínica privada ubicada en Rohrmoser, como parte de la investigación por la muerte de dos mujeres ocurridas en enero, luego de someterse a una cirugía estética.

La víctima fue identificada como Ivannia Torres, de 40 años, quien falleció por complicaciones luego de la cirugía.

La otra víctima es Regina Patricia Brumley Kerr, de 43 años, quien falleció el 22 de enero en el Hospital México por complicaciones.

El OIJ confirmó que Regina Brumley Kerr, de 43 años, falleció el viernes 23 de enero tras someterse a una cirugía estética.
El OIJ confirmó que Regina Brumley Kerr, de 43 años, falleció el viernes 23 de enero tras someterse a una cirugía estética. (Foto: tomada de resdes s/Foto: tomada de redes sociales)

El caso es tramitado por la sección de Homicidios del OIJ con el fin de determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal relacionada con el procedimiento médico de ambas.

Como parte de las diligencias, los agentes buscan recabar documentación, expedientes médicos y otra evidencia relevante para el esclarecimiento de los hechos.

La Teja consultó al Organismo de Investigación Judicial, ellos indicaron que apenas terminen las digilencias darán mayores detalles.

Por el momento, no se reportan personas detenidas, y la investigación continúa en desarrollo.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

