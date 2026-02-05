OIJ allana clínica en Rohrmoser por muerte de dos mujeres tras cirugías estéticas

Ivannia era madre de tres y docente en Siquirres. (Facebook/Redes sociales)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan este jueves un allanamiento en una clínica privada ubicada en Rohrmoser, como parte de la investigación por la muerte de dos mujeres ocurridas en enero, luego de someterse a una cirugía estética.

La víctima fue identificada como Ivannia Torres, de 40 años, quien falleció por complicaciones luego de la cirugía.

La otra víctima es Regina Patricia Brumley Kerr, de 43 años, quien falleció el 22 de enero en el Hospital México por complicaciones.

El OIJ confirmó que Regina Brumley Kerr, de 43 años, falleció el viernes 23 de enero tras someterse a una cirugía estética. (Foto: tomada de resdes s/Foto: tomada de redes sociales)

El caso es tramitado por la sección de Homicidios del OIJ con el fin de determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal relacionada con el procedimiento médico de ambas.

Como parte de las diligencias, los agentes buscan recabar documentación, expedientes médicos y otra evidencia relevante para el esclarecimiento de los hechos.

La Teja consultó al Organismo de Investigación Judicial, ellos indicaron que apenas terminen las digilencias darán mayores detalles.

Por el momento, no se reportan personas detenidas, y la investigación continúa en desarrollo.