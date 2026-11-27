El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público dirigen un allanamiento en la lujosa caballeriza del famoso criador de caballos que fue detenido este jueves para ser extraditado a Estados Unidos como sospechoso de presuntos delitos de narcotráfico.

Se trata de un hombre apellidado Barrantes Villalobos, alias Caballos, quien fue capturado este jueves por agentes judiciales en Grecia, Alajuela, cuando viajaba en un lujoso pick up.

Así es la vivienda del extraditable Erick Barrantes Villalobos, allanada por la Fiscalía y el OIJ. (Alonso Tenorio/La Nación)

Como parte de la investigación, a eso de las 6 a. m., agentes judiciales ingresaron a una enorme propiedad de Barrantes, en la que se encuentra su caballeriza y criadero de caballos de paso de nombre Haras EBV, también ubicada en Grecia.

Para el ingreso a la propiedad, el OIJ contó con la colaboración de los operadores del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT). El objetivo del allanamiento sería el decomiso de documentos y evidencias de importancia para el caso.

Allanamiento a propiedad del extraditable alias Caballos, en Grecia. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Allanamiento a propiedad del extraditable alias Caballos, en Grecia. Foto Alonso Tenorio.)

De acuerdo con el fiscal general, Carlo Díaz, alias Caballos es requerido por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

“Según la acusación, se le atribuye la fabricación y distribución de cocaína con el propósito de importarla a territorio estadounidense”, indicó la Fiscalía.

Alias Caballos fue detenido este jueves. (Fiscalía/Alias Caballos fue detenido este jueves.)

Según el Registro Nacional, Barrantes forma parte de dos sociedades: una de ellas es la Asociación de Criadores del Caballo Costarricense de Paso (Ascacopa) y otra de nombre Desarrollos Globales Ponderoso S.R.L., que estaría vinculada con la venta de autos.

De acuerdo con las autoridades, alias Caballos es considerado como un “narco invisible”, que es como se cataloga a personas que estarían ligadas al negocio del narcotráfico, pero que mantienen un perfil bajo y se presentan como empresarios.