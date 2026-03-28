OIJ aplica luminol en vivienda por caso de Susan Vanegas: hay una persona detenida

Un nuevo giro sacude la investigación por la desaparición de Susan Vanegas Jiménez, la enfermera de 33 años reportada como desaparecida desde enero en Liberia

Susan Vanegas Jiménez de 33 años, (cortesi/cortesía)

La noche de este viernes, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron un operativo en una vivienda donde aparentemente aplicaron luminol, una técnica especializada que permite detectar rastros de sangre, incluso cuando han sido limpiados.

De manera preliminar, trascendió que una persona habría sido detenida, la cual podría haber tenido una relación cercana con la mujer desaparecida. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El caso se mantiene en desarrollo y bajo estricta confidencialidad, mientras los agentes judiciales continúan recolectando indicios clave que podrían esclarecer lo ocurrido.

Será hasta este sábado cuando el OIJ brinde un informe oficial con mayores detalles sobre el avance de la investigación.

La desaparición de Vanegas ha generado gran consternación, desde el 11 de enero no se sabe nada de esta mamita de dos hijos.