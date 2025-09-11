OIJ busca a esta persona por macabro asesinato en supermercado (Video)

Hombre es buscado por crimen ocurrido afuera de supermercado en Alajuela (OIJ/Cortesia)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesita la ayuda de todos para identificar y ubicar a un hombre que aparece en un video difundido este jueves, ya que figura como sospechoso de un homicidio ocurrido en El Coyol de Alajuela.

Según informó el OIJ, los hechos ocurrieron a eso de las 3:38 a. m. del 20 de julio pasado, frente a un supermercado.

En apariencia, el sospechoso se acercó al ofendido, un hombre de apellido Quirós, de 38 años, y sin mediar palabra accionó un arma de fuego en su contra.

LEA MÁS: Cayó uno de hombres que encabezaba la lista de los más buscados en Costa Rica

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de San Rafael de Alajuela, donde falleció debido a una herida provocada por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

LEA MÁS: ragedia en Heredia: hombre muere tras brutal accidente

El sospechoso es descrito por las autoridades judiciales como un hombre de contextura media, piel morena, que vestía abrigo gris, pantalón azul y tenis negras y usaba un pasamontañas al momento de los hechos.

El OIJ solicita a cualquier persona que pueda brindar información que llame a la línea confidencial 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial (CICO).