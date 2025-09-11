Sucesos

OIJ busca a esta persona por macabro asesinato en supermercado (Video)

OIJ busca al sujeto que mató a otro hombre de un balazo en la cabeza

Por Silvia Coto
Hombre es buscado por crimen ocurrido afuera de supermercado en Alajuela
Hombre es buscado por crimen ocurrido afuera de supermercado en Alajuela (OIJ/Cortesia)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesita la ayuda de todos para identificar y ubicar a un hombre que aparece en un video difundido este jueves, ya que figura como sospechoso de un homicidio ocurrido en El Coyol de Alajuela.

Según informó el OIJ, los hechos ocurrieron a eso de las 3:38 a. m. del 20 de julio pasado, frente a un supermercado.

En apariencia, el sospechoso se acercó al ofendido, un hombre de apellido Quirós, de 38 años, y sin mediar palabra accionó un arma de fuego en su contra.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de San Rafael de Alajuela, donde falleció debido a una herida provocada por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

El sospechoso es descrito por las autoridades judiciales como un hombre de contextura media, piel morena, que vestía abrigo gris, pantalón azul y tenis negras y usaba un pasamontañas al momento de los hechos.

El OIJ solicita a cualquier persona que pueda brindar información que llame a la línea confidencial 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial (CICO).

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

