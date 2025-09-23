OIJ busca a familia de hombre cuyo cuerpo fue encontrado hace nueve meses y esta es la única pista

El fallecido tenía varios tatuajes en su cuerpo, él fue encontrado en Curridabat (OIJ/cortesía)

Los agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) necesitan ayuda para dar con los familiares de un hombre que fue encontrado sin vida en Curridabat.

LEA MÁS: Autoridades policiales custodian lo que sería la escena de un macabro crimen en Quepos

El OIJ indicó que el 8 de diciembre del 2024, alrededor de las 11:48 de la mañana, las autoridades recibieron la alerta sobre el hallazgo de un cuerpo en el precario, Las Rosas, en Curridabat.

Los investigadores se trasladaron al sitio y realizaron el respectivo levantamiento del cadáver. Además, por el momento no dieron información sobre la causa de la muerte

LEA MÁS: Tragedia en Pocosol: El último ruego a su madre del niño que murió tras caer en un pozo

La víctima fue identificada como de apellido Garay, de origen nicaragüense. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado ubicar a sus familiares, razón por la cual el OIJ requiere de la colaboración de la población.

El hombre sería de apellido Garay. Fotos OIJ (OIJ/cortesía)

LEA MÁS: Así operaba la banda que habría extorsionado más de 50 víctimas por medio de páginas de citas íntimas

Las autoridades instaron a cualquier persona que tenga información sobre los parientes del fallecido a comunicarse de manera confidencial con el Centro de Información Confidencial del OIJ, ya sea mediante la línea gratuita 800-8000645 o al número de WhatsApp 8800-0645.