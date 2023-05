OIJ busca a niño que habría sido abusado sexualmente por mensajero de veterinaria

El OIJ compartió una captura de pantalla del video.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un niño que, al parecer, fue víctima de abuso sexual por parte de un mensajero de una veterinaria.

La Policía Judicial informó que el sospechoso, cuya identidad no se dio a conocer, ya fue detenido, pero a la fecha no han logrado ubicar a la víctima, además de que se presume que podrían haber más afectados que no han presentado denuncia.

Los hechos que son investigados ocurrieron a finales del pasado, cuando una vecina de Belén, en Heredia, observó que un sujeto ingresó a un lote baldío con un niño y luego, al parecer, procedió a abusar sexualmente de este.

“El hombre al observar la presencia de la vecina de inmediato se dio a la fuga llevándose al niño”, indicó OIJ.

Por medio de las descripción de la testigo, así como de un video, las autoridades lograron identificar y detener al sospechoso, quien viajaba en un carro rotulado con el nombre de una veterinaria en la que, al parecer, laboraba como mensajero.

“Aparentemente el abordaje del niño pudo darse por intimidación o amistad previa, por lo que al parecer no hubo violencia hacia el menor. Este hombre por sus labores realizaba recorridos entre Santa Ana, Ciudad Colón y Belén, por lo que podría haber otras víctimas menores, en estas zonas”, indicó el OIJ.

Cualquier información la pueden suministrar a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.