OIJ concreta una de las extradiciones más esperadas

Herrera fue extraditado a Estados Unidos la mañana de este martes. (OIJ/Herrera fue extraditado a Estados Unidos la mañana de este martes.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concretó una de las extradiciones más esperadas e importantes de los últimos meses, a solicitud del gobierno de los Estados Unidos.

Se trata de la extradición de Elías Herrera Hernández, de 46 años, quien es señalado por las autoridades de nuestro país como uno de los supuestos cabecillas del grupo criminal conocido como Los Hondureños o La H.

La Policía Judicial informó que la extradición se llevó a cabo a eso de las 6 a.m. de este martes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde oficiales de Interpol realizaron la entrega de este hombre a las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el OIJ, Herrera es requerido por las autoridades de Texas por el presunto delito de abuso sexual y violación en perjuicio de una persona menor de edad.

“El hombre fue detenido en el año 2020, luego de permanecer 21 años en fuga y posteriormente se gestionó el proceso de extradición, el cual fue aprobado por el Tribunal de Juicio de Heredia.

“Finalmente, tras las coordinaciones entre las autoridades judiciales de Costa Rica y Estados Unidos, se concretó la entrega del hombre, quien fue remitido a las autoridades norteamericanas para enfrentar el proceso judicial correspondiente”, indicó el OIJ.