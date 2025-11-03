OIJ confirma algo que ya se sospechaba en tragedia en la que murieron madre e hija en Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló nuevos detalles en torno al trágico caso ocurrido este domingo, en el cual una mujer y su pequeña hija fueron encontradas sin vida dentro de un apartamento en San Rafael de Alajuela.

Junto a ellas fue encontrado un hombre apellidado Chavarría, de 41 años, quien se encontraba muy delicado y presentaba varias heridas en sus brazos.

De acuerdo con la versión preliminar que maneja la Policía Judicial, este hombre sería el sospechoso de causar la muerte de la mujer, apellidada Murillo, de 39 años, y de su pequeña hija de 4 años.

El hecho ocurrió en un apartamento en calle La Esperanza, en San Rafael de Alajuela. Foto Facebook. (Facebook/El hecho ocurrió en un apartamento en calle La Esperanza, en San Rafael de Alajuela. Foto Facebook.)

“Se encontró a un hombre herido, aparentemente con arma blanca. Preliminarmente, se presume que este hombre podría ser el sospechoso, además de que, en apariencia, se autoinfligió dichas heridas”, detalló el OIJ.

En cuanto a la madre y su hija, la Policía Judicial indicó que, en apariencia, ninguna mostraba heridas visibles, lo que de cierta manera fortalece la versión de que ambas murieron a consecuencia de un escape de gas LP.

La tragedia en Alajuela fue descubierta a eso de las 7:10 p.m. de este domingo en un apartamento en calle La Esperanza, San Rafael de Alajuela.

Las autoridades judiciales se encuentran investigando las circunstancias que mediaron en este hecho, para así determinar si, en efecto, se trata de un doble homicidio en San Rafael de Alajuela.