OIJ detiene a dos mujeres por caso de niño que, supuestamente, murió atragantado en Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la trágica muerte de un niño de apenas 5 años, quien habría fallecido a consecuencia de un atragantamiento.

Sin embargo, un detalle que genera sospechas en torno a este caso es que los agentes judiciales detuvieron a dos mujeres por orden del Ministerio Público.

Se trata de dos mujeres de apellidos Sandoval, de 25 años; y Hernández, de 32. De momento, la Policía Judicial no ha indicado si estas mujeres figuran como presuntas sospechosas de algún deito.

De acuerdo con el informe de la Policía Judicial, el menor falleció alrededor de las 11:30 a.m. de este jueves en el sector de Desamparados de Alajuela.

El menor falleció en Desamparados de Alajuela. Foto Archivo. (Silvia Coto)

“Específicamente se recibió un reporte por el fallecimiento de un menor, supuestamente, a consecuencia de asfixia por atragantamiento. Los agentes judiciales se presentaron al sitio y realizaron el levantamiento del cuerpo”.

Los investigadores trasladaron el cuerpo del menor a la morgue judicial, donde se le realizará la respectiva autopsia para determinar con claridad cuál fue la causa de su muerte.

En cuanto a la detención, el OIJ solamente indicó que esto se realizó por dirección funcional del Ministerio Público. Las autoridades no dieron a conocer si existe alguna relación familiar entre las mujeres y el niño fallecido.