OIJ detiene a hombre sospechoso de apuñalar a joven que se negó a darle un trago en Coronado

Un hombre de apellido Zúñiga, de 39 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de tentativa de homicidio, acción que habría cometido porque le negaron un trago.

La captura se dio en Dulce Nombre de Coronado, luego de que los investigadores lograron identificarlo como el presunto responsable de herir con un cuchillo a otro hombre.

Según la información judicial, los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre, cuando la víctima estaba acompañada de dos amigos y llegaron a un establecimiento para comprar comida y bebidas.

Un hombre fue detenido como sospechoso de herir a otro por negarle un trago. (oij/oij)

En determinado momento, Zúñiga habría llegado al sitio junto con otras dos personas y le pidió un trago al grupo. Sin embargo, los hombres se negaron a dárselo.

En apariencia, esa respuesta molestó al sospechoso, quien comenzó a seguirlos mientras los insultaba.

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Los amigos del afectado intentaron defenderlo, pero Zúñiga presuntamente sacó un cuchillo y lo hirió entre la espalda y el dorso.

Tras recibir la denuncia, los agentes lograron identificar al sospechoso y detenerlo en Coronado.

El hombre quedó a las órdenes del Ministerio Público y se espera que en las próximas horas se definan qué medidas le van a dictar.