OIJ detiene a sospechoso de acoso sexual contra ciclista en Ciudad Quesada

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), capturaron la mañana de este miércoles a un hombre vinculado con un caso de acoso sexual contra una ciclista.

Un hombre fue detenido como sospechoso de tocar a una ciclista (cortes/cortesía)

El detenido es un hombre de apellido Durán de 31 años que fue capturado en las afueras de los tribunales de justicia de San Carlos.

El incidente que motivó la investigación se registró el 19 de febrero de 2026, alrededor de las 1:55 p. m. Según el reporte preliminar, una mujer se encontraba practicando ciclismo en la vía pública cuando fue interceptada por un hombre que viajaba en motocicleta.

En apariencia, el motociclista se aproximó a la víctima y la habría golpeado o tocado en su glúteo izquierdo, para luego darse a la fuga.

El detenido fue trasladado de inmediato a las celdas judiciales y quedó a las órdenes del Ministerio Público.

En las próximas horas se espera que se realice la audiencia para determinar su situación jurídica y las medidas cautelares correspondientes por el presunto delito de acoso sexual.