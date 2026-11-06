OIJ detuvo a sospechosos de violentos robos en Limón y decomisaron dos fusiles de asalto

Dos jóvenes fueron detenidos durante dos allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Limoncito, Limón.

Los sospechosos son de apellidos Molina, de 20 y 22 años,

Los hombres figuran como sospechosos del delito de robo agravado, bajo la modalidad de asalto, luego de que las autoridades los vincularan con una serie de hechos violentos ocurridos en los últimos meses.

El OIJ detuvo a los sospechosos de varios asaltos en Limón. Foto:OIJ (OIJ/Cortesía)

Según el OIJ, la investigación comenzó en agosto de este año, cuando los agentes recibieron información sobre varios asaltos que afectaban tanto a peatones como a locales comerciales en Cuatro Millas, en Matina.

En apariencia, los sospechosos utilizaban armas para intimidar a las víctimas y despojarlas de sus pertenencias.

Los agentes lograron identificar a los dos hombres, por lo que coordinaron con el Ministerio Público para realizar los allanamientos y detenerlos.

El operativo se llevó a cabo la tarde del jueves 5 de noviembre. Durante las intervenciones, los investigadores allanaron dos casas y también lograron detener a ambos sospechosos en la calle.

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Los agentes decomisaron dos armas de fuego tipo fusil de asalto, municiones de diferentes calibres, varias dosis de aparente marihuana, crack y cocaína, así como prendas de vestir que podrían tener interés para la investigación.

Finalmente, los dos hombres fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica; en las próximas horas se conocerán las medidas cautelares solicitadas.