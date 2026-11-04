OIJ detuvo a un muchacho de 14 años sospechoso de maltratar a un gato en Quepos

Un muchacho de 14 años fue detenido la tarde de este miércoles 4 de noviembre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Quepos, luego de que se viralizara un video en el que, aparentemente, maltrataba a un gato.

Según confirmó el OIJ, la investigación comenzó la noche de este martes, cuando los agentes tuvieron conocimiento de una grabación que circulaba en redes sociales.

El maltrato de un gato terminó con un menor detenido. Foto Ilustrativa (ChatGPT/Generada con IA)

En el video, en apariencia, se observa a una persona que sería menor de edad mientras le coloca una bolsa plástica en la cabeza a un gato y posteriormente lo lanza.

LEA MÁS: OIJ rescató a dos hombres que estaban privados de libertad, uno en una cafetería en La Sabana

Ante la gravedad de lo observado, los investigadores iniciaron una investigación de oficio y realizaron varias diligencias para identificar a la persona que aparecía en las imágenes.

Las pesquisas permitieron ubicar al sospechoso, por lo que este miércoles, pasadas las 2 p. m., los agentes lo detuvieron en el centro de Quepos.

El menor quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por la aparente participación en el delito de maltrato animal.