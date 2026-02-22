Sucesos

OIJ identifica a hombre que fue asesinado a balazos en Cot de Cartago

Los vecinos de Cot alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones.

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad del hombre que fue asesinado la noche de este sábado en Cot, Cartago.

Se trata de un sujeto de apellido Rivera, de 30 años, quien fue localizado sin vida tras un ataque a balazos ocurrido a eso de las 8:40 p.m.

carro OIJ morguera
Un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza en Cartago.

Según el informe preliminar, vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar múltiples detonaciones. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, encontraron fallacido a Rivera con una herida de bala en la cabeza.

LEA MÁS: Vecinos escucharon múltiples detonaciones: hombre de 30 años fue asesinado en Cartago

En la escena también se ubicaron varios casquillos, los cuales fueron recolectados por agentes judiciales como parte de la investigación.

El cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

LEA MÁS: Mamá de Nadia Peraza contó que Jeremy Buzano intentó llevarse a su hija en un taxi

El caso permanece en investigación por parte del OIJ, que trabaja para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
cot oreamunocartagooijasesinado a balazos
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.