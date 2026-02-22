OIJ identifica a hombre que fue asesinado a balazos en Cot de Cartago

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la identidad del hombre que fue asesinado la noche de este sábado en Cot, Cartago.

Se trata de un sujeto de apellido Rivera, de 30 años, quien fue localizado sin vida tras un ataque a balazos ocurrido a eso de las 8:40 p.m.

Según el informe preliminar, vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar múltiples detonaciones. Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, encontraron fallacido a Rivera con una herida de bala en la cabeza.

En la escena también se ubicaron varios casquillos, los cuales fueron recolectados por agentes judiciales como parte de la investigación.

El cuerpo fue levantado y trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece en investigación por parte del OIJ, que trabaja para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.