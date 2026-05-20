OIJ interviene hogar de ancianos en Cartago por presuntos maltratos

OIJ allana hogar de ancianos Manos de Jesús para investigar presunto maltrato. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/OIJ allanó hogar de ancianos Manos de Jesús, en Guadalupe de Cartago)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Policía Municipal, Fiscalía y Cruz Roja realiza este jueves una intervención en el Hogar de Ancianos Manos de Jesús, ubicado en Guadalupe de Cartago, tras una serie de denuncias por presuntos maltratos y otras anomalías dentro del centro.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó en declaraciones a Repretel que el caso se investiga a partir de una denuncia que señala supuestos abusos contra adultos mayores, entre ellos presunta sedación de residentes, restricción del uso de teléfonos celulares, los dejaban horas con el pañal sucio, retención de objetos de valor y racionamiento de alimentos, entre otros.

El jefe de la Policía Municipal de Cartago, Jorge Flores, detalló que el objetivo de la intervención es atender el caso en conjunto con las autoridades judiciales y sanitarias.

“Se realiza el abordaje de lo que es el lugar de ancianos, ubicado en Guadalupe de Cartago. Dentro del inmueble se pretende la detención de 7 personas, las cuales son trasladadas por medio de Policía Municipal a los tribunales”, indicó.

Flores añadió que una persona vinculada a la junta directiva del centro fue detenida fuera del establecimiento, en su lugar de habitación, y posteriormente trasladada a los tribunales.

El funcionario explicó que se trata de una investigación compleja, debido a que en el centro residen entre 75 y 80 adultos mayores, por lo que las autoridades deben realizar una verificación minuciosa de las condiciones en las que viven los residentes.

“Se tiene que hacer las pesquisas detalladamente para determinar si realmente hubo algún tipo de agresión contra esas personas y si corresponde a indicación de tribunales y fiscalía, se procede con la clausura del inmueble”, agregó.

Las autoridades continúan con la recolección de pruebas dentro del centro de atención, mientras el caso permanece en desarrollo.

La Municipalidad está a la espera para ver si el centro es clausurado.