OIJ investiga alerta sobre supuestos bajonazos de carros en la ruta 27

El OIJ investiga, pero no hay denuncias.

En los últimos días un mensaje que está llegado en WhatsApp sobre falsos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que detienen carros en la Ruta 27 (San José - Caldera) para robarlos tiene con los pelos de punta a quienes viajan por esa carretera.

Este es el mensaje que está mandando todo mundo:

“Mucha atención. En la 27 están haciendo robos de carros. Un Prado los aborda y les dice que son del OIJ, se bajan uniformados y les dicen que el carro tiene captura. Son policías falsos. Ya hay seis casos denunciados

En la tarde/noche. Los paran fuera de la 27 como en la marginal o radial. La gente para y cree que todo está ok, pero no.

Favor tomar nota, OIJ no tiene carros Prado para la policía, sino automóviles todos con placa y a nombre de la Corte si se consulta. Los 4x4 son de magistrados y no los conducen policías sino choferes, pantalón gris y camisa blanca. Todos los funcionarios judiciales tienen obligación de mostrar carnet e identificarse. Consejo, no bajar ventana, salir a toda velocidad y dar aviso al 911

Avisen a sus conocidos que usen la 27, es un caso que ocurrió ayer a un amigo de un familiar”, dice el mensaje.

En La Teja no nos quedamos con la duda y le preguntamos al OIJ, la oficina de prensa no dio mucho detalle, pero sí confirmó que están investigando la situación.

Aunque no hay ninguna denuncia los agentes están al tanto de la alerta y por eso investigan para confirmar o descartar dicha versión.

El robo de vehículos en el país es pan de todos los días, en la página del OIJ indican que en lo que va del año se han robado 2498 carros, sobre todo los fines de semana y la mayoría de los casos en San José y Alajuela.