OIJ lamenta doble pérdida: mueren exdirector y exjefe de la Morgue Judicial

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra de luto tras confirmarse este sábado 21 de febrero el fallecimiento de dos de sus exjerarcas: Rodrigo Castro Monge, exdirector de la institución, y el doctor Eduardo Vargas Alvarado, quien se desempeñó como exjefe del Departamento de Medicina Legal.

Ambas muertes generaron pesar dentro del ámbito judicial y forense del país.

Castro Monge dirigió el OIJ de 1988 a 1990; luego ocupó el cargo de magistrado. Además, fue una de las figuras que vivió el recordado secuestro de la Corte Plena ocurrido el 26 de abril de 1993, un hecho que marcó la historia judicial de Costa Rica.

Por su parte, el doctor Vargas Alvarado fue una figura destacada en el campo de la Medicina Legal, dejando huella en generaciones de profesionales vinculados al área forense; él fue el primer jefe del departamento legal.

Las muertes de ambos exfuncionarios representan una pérdida significativa para el sistema judicial costarricense, que hoy lamenta la muerte de dos hombres que dedicaron su vida al servicio público.