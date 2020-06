“En una ocasión uno de los agentes, sentado en una silla, me dijo ‘más bien hemos hecho mucho por su hermano, él se fue para la playa con una macha', pero le pedí que me lo demostrara y no tenían pruebas, a mi hermano yo lo conocía y uno sabe de lo que cada familiar es capaz de hacer, él no se iba a ir sin decirnos nada, además dejando sus tarjetas y pasaporte”, dijo doña Patricia.