OIJ realiza un allanamiento en la casa donde habrían matado a Kevin Kirby

Expertos en manejo de la escena del OIJ realizan el allanamiento en una casa en Hatillo, donde habrían matado a Kevin Kirby

Por Silvia Coto
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, descartó que el sujeto de apellido Torres detenido este miércoles por la tarde en Hatillo esté relacionado con el homicidio de Kevin Kirby.
Kevin Kirby tenía 27 años y su cuerpo apareció en Hatillo. (Instagram/Redes sociales)

Los agentes de la sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) están realizando un allanamiento en María Reina de Hatillo, donde se cree que mataron al joven Kevin Kirby, de 27 años.

“De acuerdo a la línea investigativa, a esta persona en apariencia la trasladaron hasta este lugar y estamos, en este momento, aplicando varias técnicas de importancia en los casos de homicidio, como luminol y también en el rastreo y activamiento de huellas, esto con la finalidad de poder determinar o descartar la presencia de esta persona en este lugar horas antes de su muerte”, dijo el director del OIJ, Randall Zúñiga.

Los agentes están siguiendo una línea de investigación, pero por ahora están enfocados en la recolección de pruebas.

“Se tiene digamos una línea de investigación bastante fuerte, bastante robusta, pero de momento es preferible no comentar o no informar de todos los aspectos que se tienen ahorita por sentados, para poder proteger el caso y que el mismo pueda seguir su curso normal.

“De acuerdo a la línea investigativa fue traído por un par de personas hacia esta zona mediante un engaño y aquí, muy probablemente, fue el sitio donde le dieron muerte”, recalcó el jefe policial.

Kevin estaba desaparecido y su cuerpo fue encontrado en el río María Aguilar, en Hatillo 8, sobre Circunvalación, él tenía golpes y heridas de arma blanca.

Su carro también fue encontrado en Atenas, él tenía en venta dicho vehículo.

oijkevin kirbyallanamientohomicidioasesinato
