OIJ rescató a dos hombres que estaban privados de libertad, uno en una cafetería en La Sabana

Dos hombres que estaban privados de libertad en La Sabana, en San José, fueron rescatados la tarde de este miércoles 4 de noviembre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Durante el operativo, los oficiales detuvieron a tres sospechosos.

Tres sospechosos de privación de libertad fueron detenidos y las víctimas rescatadas. Foto: OIJ (Cortesía/cortesia)

Según informó el OIJ, ellos recibieron un reporte sobre dos personas que estarían retenidas contra su voluntad: una dentro de una cafetería y la otra en un vehículo estacionado en el parqueo de un local comercial.

Los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios se desplazaron hasta el sitio y encontraron en la cafetería a un hombre de apellido Sing, de 35 años, quien estaba retenido por otra persona.

Los investigadores rescataron a la víctima y detuvieron al sospechoso.

Pero ese no fue el único caso. Cerca de la cafetería, en el parqueo de un establecimiento comercial, ubicaron dentro de un carro a otro hombre, de apellido Arrieta, de 58 años.

En apariencia, esta segunda víctima estaba retenida por un hombre y una mujer, por lo que los agentes también intervinieron y lograron liberarla.

En total, el OIJ detuvo a tres personas: dos hombres apellidados Durán, de 47 años, y Marenco, de 25, así como una mujer apellidada Martínez, de 38 años.

La Sección de Delitos Varios también se presentó al lugar y continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Los tres detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.