Sucesos

OIJ rescató a dos hombres que estaban privados de libertad, uno en una cafetería en La Sabana

OIJ rescata a dos hombres retenidos en La Sabana y detiene a tres sospechosos

Por Silvia Coto

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Dos hombres que estaban privados de libertad en La Sabana, en San José, fueron rescatados la tarde de este miércoles 4 de noviembre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Durante el operativo, los oficiales detuvieron a tres sospechosos.

Tres sospechosos de privación de libertad fueron detenidos y las víctimas rescatadas. Foto: OIJ
Tres sospechosos de privación de libertad fueron detenidos y las víctimas rescatadas. Foto: OIJ (Cortesía/cortesia)

Según informó el OIJ, ellos recibieron un reporte sobre dos personas que estarían retenidas contra su voluntad: una dentro de una cafetería y la otra en un vehículo estacionado en el parqueo de un local comercial.

Los agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios se desplazaron hasta el sitio y encontraron en la cafetería a un hombre de apellido Sing, de 35 años, quien estaba retenido por otra persona.

Los investigadores rescataron a la víctima y detuvieron al sospechoso.

Pero ese no fue el único caso. Cerca de la cafetería, en el parqueo de un establecimiento comercial, ubicaron dentro de un carro a otro hombre, de apellido Arrieta, de 58 años.

En apariencia, esta segunda víctima estaba retenida por un hombre y una mujer, por lo que los agentes también intervinieron y lograron liberarla.

En total, el OIJ detuvo a tres personas: dos hombres apellidados Durán, de 47 años, y Marenco, de 25, así como una mujer apellidada Martínez, de 38 años.

La Sección de Delitos Varios también se presentó al lugar y continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Los tres detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.