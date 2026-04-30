OIJ revela cómo presunto homicida serial en Costa Rica dejaba su firma en cuerpos de las víctimas

El Organismo de Investigación Judicial identificó a un hombre de apellido Forbis, conocido como alias “Zapatero”, como sospechoso de al menos cuatro homicidios ocurridos entre 2011 y 2019 en Cieneguita de Limón.

Las víctimas eran mujeres en condición de vulnerabilidad y el caso fue resuelto mediante pruebas de ADN.

Según explicó el director a.i del OIJ, Michael Soto, este tipo de casos son poco frecuentes en el mundo y sumamente complejos de resolver debido al perfil de las víctimas y la forma en la que operan este tipo de criminales.

“Los homicidas seriales a lo largo de la historia y en diferentes países son muy poco frecuentes; sin embargo, existen y, resolver este tipo de casos es bastante difícil y complejo”, señaló Soto.

Zapatero podría estar vinculado en más casos. (Fiscalía/Fiscalía)

El caso fue denominado por las autoridades como “Caso Zapatero”, debido a que el principal sospechoso es un hombre de apellido Forbis, de 49 años, conocido con ese alias porque años atrás se dedicó a reparar zapatos.

Según la investigación, Forbes es vinculado con certeza a cuatro homicidios ocurridos en el sector de Cieneguita, Limón, aunque las autoridades no descartan su participación en al menos otros dos casos con características similares.

Las víctimas

Las víctimas son cuatro mujeres de entre 27 y 50 años, todas en condición de vulnerabilidad, con problemas de adicción y situación de calle.

Los casos confirmados son uno ocurrido el 25 de enero de 2011: una mujer de apellido Madrigal, de 45 años, localizada sin vida dentro de una estructura abandonada en barrio San Juan.

Además el 2 de febrero de 2011: una mujer de apellido Waggon, de 33 años, hallada en playa de Cieneguita.

Otro de los casos fue el 10 de junio de 2011: una mujer de apellido Morales, de 30 años, encontrada cerca del cementerio de Cieneguita.

Por último, el 28 de diciembre de 2019: una mujer de apellido Martínez, de 50 años, ubicada también en playa de Cieneguita.

Todas murieron por estrangulación con lazo, utilizando prendas de las propias víctimas.

Según Soto, esta característica constituye una posible “firma” criminal.

“Utilizaba prendas de las víctimas para asfixiarlas, incluso ropa íntima en algunos casos. Esto puede considerarse una firma dentro del análisis de homicidas seriales”, explicó.

Michael Soto explicó cómo se resolvió el caso. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Perfil del sospechoso

Las autoridades catalogan a Forbis como un presunto homicida serial sexual lujurioso, cuya principal motivación habría sido el ataque sexual, combinado con una necesidad de control y poder sobre sus víctimas.

El sospechoso cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y consumo de drogas, pero nunca había sido condenado por delitos similares ni había permanecido en prisión de manera prolongada.

Además, vivía en condición de calle y era conocido como recolector de chatarra, lo que le permitía movilizarse con naturalidad por la zona y relacionarse con las víctimas sin levantar sospechas.

Cómo resolvieron el caso

El director del OIJ detalló que el caso se logró resolver gracias a pruebas científicas y revisión exhaustiva de expedientes antiguos.

Aunque desde 2019 existían coincidencias de ADN entre tres casos, no se había logrado identificar al donador de la muestra.

Durante una revisión del caso, agentes retomaron anotaciones hechas hace 15 años y detectaron la mención de un sospechoso conocido únicamente por el alias “Zapatero”.

Posteriormente, enviaron equipos nuevamente a Cieneguita, lograron ubicarlo tras su regreso a la zona y obtuvieron una muestra genética.

La comparación mediante el sistema CODIS, base de datos de ADN forense del OIJ, confirmó la coincidencia positiva entre Forbes y los cuatro homicidios.

“La prueba de ADN fue determinante, pero detrás hubo un trabajo de calle muy arduo para identificarlo, ubicarlo y detenerlo”, indicó Soto.

Seis meses de prisión preventiva

Forbis fue detenido en Cieneguita, justamente en el mismo sector donde habrían ocurrido los crímenes, y un juez le impuso seis meses de prisión preventiva.

Las autoridades ahora analizan si, durante 2011 y 2019, el sospechoso pudo haber actuado en otras zonas del país.

El OIJ revisa otros delitos sexuales y homicidios con patrones similares para determinar si existen más víctimas vinculadas al caso.