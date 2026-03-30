OIJ revela cuál sería el motivo detrás del macabro triple homicidio en el que mataron a presidente del Municipal Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer la hipótesis que maneja sobre el posible motivo detrás del macabro triple homicidio que fue descubierto la mañana del pasado sábado en San Mateo de Alajuela.

Vladimir Muñoz, subdirector interino del OIJ, explicó que están manejando este caso como un ajuste de cuenta, esto debido a la forma en la que fueron encontrados los tres cuerpos. Además, indicó que este hecho podría estar vinculado con el narcotráfico.

“Lo que sí tenemos claro es que se trata de un ajuste de cuentas; que probablemente hay un tema de narcotráfico de fondo por la dinámica y la forma en la que les dan muerte , así como por los perfiles que ya vamos obteniendo de las personas, que nos hacen ver que esto es un ajuste de cuentas que podría estar vinculado a un tumbonazo (robo de drogas), a una droga pérdida o alguna deuda importante”, detalló Muñoz.

Rastros de drogas

Andrey Castro Bonilla fue uno de los tres hombres hallados sin vida en San Mateo de Alajuela. Foto Facebook. (Facebook/Andrey Castro Bonilla fue uno de los tres hombres hallados sin vida en San Mateo de Alajuela. Foto Facebook.)

Esta hipótesis que maneja el OIJ también se ve sustentada por los inquietantes hallazgos que se dieron la madrugada de este domingo, cuando allanaron una propiedad ubicada en Puntarenas, la cual es vinculada con una de las víctimas, específicamente con Andrey Castro Bonilla, de 46 años, quien era presidente del Municipal Puntarenas y empresario en esa misma provincia.

“Cuando se hizo la victimología de una de las víctimas se estableció que este era un empresario que tenía algunos negocios en Puntarenas. Esta persona de apellido Castro administraba o era dueño de un embarcadero con algunas lanchas de pesca.

“Se hizo un allanamiento la madrugada del domingo, producto del cual se decomisaron 9 armas de fuego largas, tipo AK47, M4 y AR15, así como munición para estas mismas Los equipos caninos dieron respuesta positiva en cuanto a trazas de aparentes droga que habrían estado en ese lugar”, destacó Muñoz.

Otra víctima identificada

Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux. (cortesía/Los cuerpos fueron hallados junto a este Toyota Hilux.)

Además, este lunes el OIJ también dio a conocer que ya identificaron a otras de las víctimas del triple crimen. Se trata de un hombre identificado como Iván Horacio Jackson Núñez, de 52 años, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado 27 de marzo en Puntarenas.

“De momento, tenemos la identidad de dos personas: uno de apellido Castro y otro de apellido Jackson, que son los dos que tenemos. En cuanto al tercero estamos verificando todavía algunos detalles para poder establecer con claridad su identidad”, destacó Muñoz.

En cuanto a lo cuerpos, el subdirector del OIJ dijo que hasta este momento no han determinado si presentaban heridas por arma blanca o de fuego, pues las única lesiones que han encontrado de momento fueron causadas por la caída del carro al precipicio.