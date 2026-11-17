El OIJ dio detalle de las primeras investigaciones del caso de Camilo Rodriguez Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tiene bajo la lupa la posible participación de más personas en el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, ocurrido la tarde del lunes en la ruta 32, cuando viajaba desde Guápiles hacia San José.

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, confirmó que la investigación apenas comienza, pero que las autoridades ya tienen identificada la dinámica del ataque y trabajan para reconstruir los movimientos de los responsables, tanto antes como después del homicidio.

Según explicó, el caso está siendo atendido por un equipo especializado de la Sección de Homicidios.

Muñoz aseguró que se desarrolla una investigación profunda y minuciosa para esclarecer qué pudo estar detrás del asesinato del comunicador, quien era una figura mediática.

16/11/2026 Sobre la ruta 32 Muerte de Camilo Rodríguez. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Uno de los principales elementos que tienen los investigadores son los videos que circularon después del crimen, en los que se observa cómo dos hombres que viajaban en una motocicleta interceptan el vehículo de Rodríguez, una camioneta tipo pick-up de color rojo.

Según la reconstrucción preliminar del OIJ, el ataque ocurrió aproximadamente a las 3:15 p. m. del lunes, cuando el periodista transitaba por la ruta 32 en dirección Guápiles - San José.

Los sicarios rodearon la camioneta para asegurarse de matarlo

Muñoz detalló que los dos hombre se colocaron inicialmente al lado izquierdo del vehículo, específicamente junto a la puerta del conductor.

Desde esa posición realizaron los primeros disparos contra Rodríguez, quien viajaba solo y tenía las ventanas del vehículo abiertas.

Sin embargo, los atacantes no se retiraron después de esa primera ráfaga de disparos.

El subdirector explicó que los sospechosos rodearon la camioneta por la parte delantera y se desplazaron hasta el lado del acompañante. Desde ese punto volvieron a disparar contra el periodista.

Para el OIJ, esa segunda acción es un elemento importante dentro de la reconstrucción del homicidio.

Muñoz explicó que los hombres actuaron con el propósito de asegurarse de que la víctima muriera. Incluso, después de dispararle nuevamente, volvieron a rodear el vehículo y verificaron que Rodríguez ya no estuviera con vida.

Una vez que comprobaron el resultado del ataque, los sospechosos retomaron la motocicleta y escaparon en dirección a San José, hacia el casco central.

El jerarca policial describió a los responsables materiales como dos sicarios que aparentemente tenían información previa sobre el vehículo en el que viajaba el periodista y que sabían a quién debían atacar.

OIJ sospecha que hubo más personas detrás del crimen

Retrato del periodista Camilo Rodriguez / Foto de redes sociales (Redes sociales/redes sociales)

Aunque las imágenes muestran a dos hombres ejecutando directamente el homicidio, el OIJ no descarta que otras personas hayan participado en la planificación y seguimiento de Rodríguez.

Muñoz explicó que, por la dinámica del ataque, los investigadores consideran probable que los dos sospechosos de la motocicleta contaran con algún tipo de apoyo.

Entre las posibilidades que están analizando figura la participación de otras personas que pudieron viajar en una segunda motocicleta o en un automóvil, siguiendo los movimientos del periodista y comunicando a los sicarios dónde se encontraba.

Una de las prioridades de la investigación es establecer desde dónde comenzó el seguimiento al comunicador, en qué momento fue ubicado y quiénes pudieron haber dado las últimas instrucciones para concretar el ataque.

El OIJ también busca reconstruir el recorrido que hizo la motocicleta antes de llegar hasta el sitio del homicidio y la ruta que utilizaron los sospechosos para escapar.

Para lograrlo, los investigadores están recopilando videos de cámaras de seguridad y grabaciones de particulares que pudieron captar el desplazamiento de los responsables.

Buscan identificar a quienes estaban cerca de la escena

Otro aspecto que llamó la atención de las autoridades es la cantidad de vehículos y personas que circulaban cerca del lugar cuando ocurrió el asesinato.

Muñoz confirmó que el OIJ está revisando las imágenes disponibles, incluso aquellas grabadas por personas que transitaban en sentido contrario y que pudieron tener visibilidad de lo que estaba ocurriendo.

(Cristian Mora/La Nación)

La intención es identificar a los conductores de automóviles y motociclistas que aparecen cerca de la camioneta de Rodríguez.

Además, las autoridades buscan posibles testigos que hayan observado algún movimiento sospechoso antes, durante o después del ataque.

Allanaron la casa del periodista para buscar pistas sobre el móvil

Horas después del asesinato, agentes judiciales realizaron un allanamiento en la vivienda de Camilo Rodríguez.

El objetivo era buscar información y elementos que Rodríguez pudiera tener en su poder y que eventualmente permitan establecer si existía alguna situación que pudiera estar relacionada con las órdenes de acabar con su vida.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron dispositivos electrónicos, otros elementos tecnológicos y documentación.

Todo ese material será sometido a análisis forenses y revisiones criminalísticas para determinar si contiene información que permita establecer vínculos con el asesinato.

Muñoz recalcó que uno de los puntos más importantes que deben esclarecer es el móvil, es decir, por qué razón ejecutaron a Camilo Rodríguez y quiénes pudieron estar detrás de la decisión.