OIJ revela rostro del sospechoso de disparar a sangre fría contra Roberto Samcam, que está en fuga

Cuatro de los sospechosos del homicidio fueron detenidos este viernes por el OIJ

Por Silvia Coto
Sospechoso de disparar contra Roberto Samcam está en fuga
Sospechoso de disparar contra Roberto Samcam está en fuga. Foto: OIJ (OIJ/cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió la foto de un joven que sería el sospechoso de ser el gatillero que disparó contra líder opositor nicaragüense Roberto Samcam.

Los investigadores realizaron varios allanamientos este viernes para dar con los sospechosos, sin embargo, uno de ellos, de apellido Carvajal, de 20 años, sigue en fuga.

12/09/2025, San José, Tibas, León XIII, Allanamientos para capturar a los sospechosos de cometer el asesinato del militar nicaraguense Roberto Samcam, en el allanamiento estuvo el director del OIJ Randall Zúñifa y el fiscal general de la república Carlo Diaz.
Cuatro de los sospechosos del crimen de Roberto Samcam, fueron detenidos. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Las autoridades judiciales piden ayuda para que quien lo vea o sepa dónde se esconde, llame a la línea confidencial del OIJ, 800-8000645.

Los allanamientos se realizaron en la León XIII de Tibás y en Cañas de Guanacaste.

Según las investigaciones del OIJ, los sospechosos son de apellidos Orozco González, Chaves Medina, Robles Salas, Carvajal Fernández (en fuga) y una mujer apellidada Chacón Guillén.

Roberto Samcam / Cortesía La Prensa de Nicaragua
Roberto Samcam / Cortesía La Prensa de Nicaragua (Cortesía - La Prensa Nicaragua/Cortesía La Prensa (Nicaragua))

Orozco González es un pirata de León XIII, Tibás, y es quien habría facilitado un carro desde el día anterior del crimen, para vigillar y además fue quien recogido a los pistoleros en Coronado, San José, donde dejaron el vehículo quemado y botado.

Chaves Medina habría coordinado con Orozco para que le prestara el carro y es quien lo conduce, también habría ayudado a movilizar y hacer vigilancias contra Roberto Samcam.

Robles Salas, al parecer, fue el conductor de la motocicleta y también realizó vigilancias.

Carvajal Fernández sería el principal sospechoso pues habría sido el acompañante en la moto y quien habría disparado.

También hay una mujer de apellidos Chacón Guillen, quien aparentemente pagó el traslado de los sicarios, además, es novia de uno de los sospechosos.

Aunque según el OIJ ellos cometieron el crimen, aún están detrás de quienes los contrataron.

Don Roberto, un hombre que nunca tuvo miedo de hablar, fue asesinado en Moravia el 19 de junio anterior, él recibió siete heridas de bala cuando iba a salir de su casa en un condominio en Moravia.

