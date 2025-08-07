OIJ revela trágico desenlace de mujer que desapareció tras irse con un hombre en carro

Nelly María Romero González, de 33 años, está desaparecida desde el pasado 6 de julio. (cortesía/Nelly María Romero González, de 33 años, está desaparecida desde el pasado 6 de julio.)

El caso por la extraña desaparición de Nelly Romero González, de 33 años, tuvo el peor de los finales.

Así lo dio a conocer Randall Zúñiga, director del OIJ, quien este miércoles confirmó el hallazgo de unos restos humanos que corresponderían a Nelly.

LEA MÁS: Juzgado ya definió cuál será el futuro del sospechoso de lanzarle ácido en la cara a expareja

Zúñiga informó sobre el hecho por medio de una publicación en su perfil de la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

“Se encuentran en Guatuso los restos humanos, que por vestimentas, coinciden, en apariencia, con Nelly Romero, reportada como desaparecida el 7 de julio. El sospechoso de posible femicidio de apellido González está en prisión preventiva desde el 26 de julio. Otro caso más en que se detiene al presunto autor antes de que aparezca la víctima”, publicó Zúñiga.

LEA MÁS: Esto dice escuela sobre caso de hombre que causó terror en estudiantes al encerrarse en aula

Por este caso, el pasado jueves 24 de julio el OIJ detuvo en Sarapiquí a un nicaragüense apellidado González, de 41 años, quien está ligado con la desaparición de Nelly. Actualmente, el sujeto está cumpliendo 3 meses de prisión preventiva.

El OIJ reveló que uno de los motivos por el cual el extranjero es vinculado con la desaparición de Nelly, es que habría sido la última persona que la vio, dado que se logró determinar que, al parecer, Romero se habría subido como acompañante al carro de González para realizar un viaje juntos hasta Katira de Guatuso, en Alajuela.

LEA MÁS: Fiscalía hace inesperada solicitud contra Celso Gamboa en pleno juicio

“Propiamente, el día 15 de julio de 2025, los investigadores lograron ubicar en horas de la tarde el supuesto automotor, abandonado, en Monterey de San Carlos, por lo que se procedió con el decomiso y a remitirlo a los laboratorios de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores, Heredia, para su respectivo análisis”, informó el OIJ.