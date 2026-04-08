OIJ ya sabe qué pasó: así fue la balacera que dejó 5 heridos en Limón

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la violenta balacera que sacudió la noche del Limón donde el saldo fueron cinco heridos entre ellos un menor de edad.

El hecho ocurrió en San Juan de Limón, en el llamado cruce de los semáforos.

Según el informe preliminar, el ataque ocurrió cerca de las 8:45 p.m., cuando las víctimas se encontraban en la calle. En ese momento, tres hombres que se desplazaban a pie se acercaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el grupo.

Los heridos permanecen internados. Foto Noticias Limón. (Facebook/Seis personas habrían resultado heridas en el ataque armado. Foto Noticias Limón.)

Tras el tiroteo, los agresores huyeron del lugar, mientras que vecinos alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

Entre los heridos figura una mujer de apellido Ramírez, quien sufrió impactos de bala en la cadera y la pierna izquierda. También resultó herido un menor de 16 años con una lesión en el muslo derecho.

Además, un hombre de apellido Alvarado, de 41 años, recibió un disparo en el muslo derecho; otro de apellido Gómez, de 33 años, fue impactado en la espalda; y un hombre de apellido Halt, de 39 años, sufrió una herida en la zona genital.

Agentes del OIJ de Limón se presentaron en la escena, donde realizaron la inspección correspondiente y lograron recolectar múltiples indicios balísticos de distintos calibres, los cuales fueron remitidos a los laboratorios forenses para su respectivo análisis.

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Las cinco víctimas fueron trasladadas al hospital Tony Facio donde permanecen bajo atención médica.

Según las primeras hipótesis, el ataque habría sido dirigido, aunque las autoridades continúan trabajando para esclarecer con exactitud el móvil, determinar si las víctimas eran el objetivo directo y dar con el paradero de los sospechosos.