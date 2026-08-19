Omisión de la Fiscalía terminó dejando libres a cuatro sospechosos de tentativa de homicidio

Cuatro hombres sospechosos de una tentativa de homicidio contra un integrante de la banda de Los Maruja quedaron en libertad este martes 18 de agosto, luego de que, por una omisión del Ministerio Público, no se solicitara a tiempo la prórroga de la prisión preventiva.

Los sospechosos son de apellidos Batista Pérez, Alvarado Cerdas, Sanabria Orozco y Hernández Rojas.

“La Fiscalía Adjunta de Cartago confirmó que esas cuatro personas quedaron en libertad, tras la omisión de solicitud de prórroga de la prisión preventiva”, señaló el Ministerio Público.

La institución agregó que lo ocurrido ya fue comunicado a la Inspección Fiscal, con el objetivo de que se investiguen las posibles responsabilidades disciplinarias que pudieran existir por esta situación.

De esta manera, los cuatro sospechosos deberán enfrentar el proceso judicial en libertad, mientras las autoridades continúan con la investigación por la tentativa de homicidio.

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Cuatro sospechosos de tentativa de homicidio quedaron libres en Cartago por una omisión de la Fiscalía. Foto: Ilustrativa (Shutterstock)

Uno de los sospechosos ya había sido noticia

Uno de los hombres que quedó libre, de apellido Batista, ya había sido mencionado en una investigación anterior.

El pasado 24 de junio, Batista fue noticia luego de que trascendiera una situación relacionada con su defensa pública.

Según lo informado en ese momento, una defensora pública de apellidos Hernández Rojas, de 47 años, en apariencia le habría entregado un documento membretado del Poder Judicial que contenía una preocupante leyenda:

“Él está vivo, hay que matarlo”.

Este antecedente se suma ahora a la situación procesal de Batista, quien junto con los otros tres sospechosos quedó en libertad luego de la omisión de la solicitud de prórroga de prisión preventiva.

La Inspección Fiscal deberá determinar si existe alguna responsabilidad disciplinaria por parte de la funcionaria encargada del caso.