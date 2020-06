No olvidemos la fiesta que hubo en una cochera en Alajuela, donde estaban apelotadas cincuenta personas tomando guaro y bailando este fin de semana. En otro montón de cosas estamos fallando: el irrespeto a la burbuja social, al distanciamiento en las filas, personal que atiende locales comerciales sin caretas ni mascarillas, además, hay montones de barrios y comunidades en las que los fines de semana parece que no hubiera pandemia. No todos los males nos llegan de afuera, debemos aceptar nuestra cuota de responsabilidad, aprendamos del infierno racial que hay en este momento en Estados Unidos.