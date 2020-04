Por eso no es justo que mientras nuestras autoridades están trabajando con las uñas, muchos se dedican a entorpecer. Y es que la pelea de nuestras autoridades no es solo en las calles o las fronteras, también tienen que sacar tiempo, de donde no hay, para combatir otro frente de batalla, la gran cantidad de mentiras que llenan las redes sociales y que, desgraciadamente, muchos costarricenses que no cuestionan nada creen a ciegas.