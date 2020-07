Si no es por el país en el que nacieron, un puñado de ignorantes que se manifestó este lunes en las inmediaciones de Casa Presidencial, en Zapote, no hubiera podido utilizar, entre otras tonteras, un rótulo que dice NO HAY PANDEMIA. Irónicamente la manifestante como que no cree mucho en lo que dice su cartulina, porque anda una mascarilla mal puesta, pero seguro se la coloca al montarse al bus para prevenir el contagio de “algo que no existe”.