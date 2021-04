No me ayudes compadre. Pocas horas después de la conferencia de prensa del sábado pasado, en la que el presidente Carlos Alvarado y las autoridades de salud hicieron un llamado, o más bien una súplica, a todo el país para que nos cuidemos ante el virulento embate del covid-19, la Fuerza Pública no pudo impedir un matrimonio con al menos 350 personas, en Fraijanes de Alajuela.