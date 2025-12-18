Sucesos

Otra tragedia por incendio: una persona murió frente a Pollo Macho, en Alajuela

Emergencias siguen enlutando al país

Por Alejandra Morales

Otro incendio habría sido la causa de muerte de un hombre, la mañana de este jueves 18 de diciembre.

Así lo confirmaron los Bomberos, señalando que esta situación ocurrió en Alajuela centro, frente a la casa de Pollo Macho.

Leonel Jiménez, del despacho de Bomberos, le detalló a La Teja que la emergencia la atendieron en un restaurante, a las 10:48 a. m.

Jiménez señaló que se trató de un principio de incendio, y cuando los bomberos llegaron las llamas ya habían sido controladas por el personal del restaurante. Las autoridades encontraron a una persona sin vida y ahora investigan si el humo, un infarto u otra condición le provocaron la muerte.

Incendio Parque Industrial Las Brisas
Emergencias que enlutan al país. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Este 2025 se convierte en el año con más víctimas por incendio después del 2018; se contabilizan 26 personas fallecidas con esta nueva víctima.

La mañana de este miércoles murieron tres niñas y una mujer de aproximadamente 30 años en un incendio que consumió una casa en Quesada Durán, en Zapote, San José.

Incendio frente a casa de Pollo Macho en Alajuelamuerte por incendio
