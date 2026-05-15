Otro fuerte temblor volvió a sentirse la noche de este jueves

Un fuerte temblor sacudió al país la noche de este jueves.

Según el Ovsicori, el sismo se dio a las 8:54 p.m. y tuvo una intensidad de 4,3 grados y el epicentro estuvo 3,3 kilómetros al suroeste de Tusubres de Garabito, Puntarenas.

El temblor se sintió muy fuerte. (Canva/Canva)

En redes sociales, usuarios de la Gran Área Metropolitana reportan que lo sintieron.