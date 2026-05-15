Sucesos

Otro fuerte temblor volvió a sentirse la noche de este jueves

La noche del miércoles también se registró un sismo

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Por Adrián Galeano Calvo

Un fuerte temblor sacudió al país la noche de este jueves.

Según el Ovsicori, el sismo se dio a las 8:54 p.m. y tuvo una intensidad de 4,3 grados y el epicentro estuvo 3,3 kilómetros al suroeste de Tusubres de Garabito, Puntarenas.

Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
El temblor se sintió muy fuerte. (Canva/Canva)

En redes sociales, usuarios de la Gran Área Metropolitana reportan que lo sintieron.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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