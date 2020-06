“Pero la verdad es que esto más bien apenas empieza porque ahora viene lo más duro, estos días he estado acompañada, pero cuando vuelva a mi vida normal ¿cómo me voy acostumbrar a vivir sin mi hija?, lo más triste es saber que fue en la esquina de mi casa por donde siempre debo pasar, me duele mucho, me tiene muy triste”, dijo la dolida madre.