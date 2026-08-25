Padre de familia desapareció en Acosta y esto es lo último que se sabe de él

Marcos Valverde Padilla, de 56 años, es buscado por agentes de la sección de Delitos Varios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que se reportara su desaparición en San Ignacio de Acosta, San José.

Valverde fue visto por última vez el 16 de agosto de 2026. Cuatro días después, el 20 de agosto, las autoridades judiciales recibieron la denuncia por su desaparición.

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Marcos Valverde Padilla, de 56 años, está desaparecido desde el 16 de agosto del 2026. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Desde entonces, los agentes realizan las diligencias necesarias para tratar de determinar dónde se encuentra el hombre, quien es padre de familia.

El OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para localizarlo. Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Valverde puede comunicarse de manera confidencial al 800-800-0645 o enviar un mensaje por WhatsApp al 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

Las autoridades recalcan que cualquier información puede ser importante para ayudar a encontrarlo.