Padre e hijo asesinados en atroz homicidio múltiple fueron inseparables hasta la muerte

El carro en el que murieron las víctimas estaba a nombre de una hija de Ronald.

Ronald Delgado Víquez, de 43 años; y su hijo de 17 años, siempre fueron inseparables, incluso hasta la muerte, pues fallecieron uno al lado del otro tras ser víctimas de un violento ataque a balazos.

Ellos dos forman parte de los cuatro fallecidos que dejó el atroz homicidio múltiple ocurrido la noche del pasado martes en Nosara de Nicoya, en Guanacaste, específicamente en el sector de Garza, 200 metros antes de la entrada a la comunidad de Las Delicias.

Los otras personas que perdieron la vida en ese ataque fueron Jannier Alberto Delgado Alvarado, de 21 años y quien era sobrino de Ronald; y Kevin Villalobos Arce, de 22 años, un allegado de estos.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los ahora fallecidos eran vecinos de Heredia, pero habían viajado a esa zona para vender juegos de ollas de acero inoxidable como parte de un negocio familiar que tenían.

“Los ahora fallecidos viajaban a bordo de un vehículo rojo cuando, aparentemente, fueron alcanzados por sujetos a bordo de dos motocicletas, quienes les dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente se dieron a la fuga”, detalló la oficina de prensa del OIJ.

Juntos a todo lado

Una familiar de Ronald, quien pidió que su nombre no fuera dado a conocer, conversó con La Teja sobre el duro momento que viven a raíz de este crimen y de cómo Delgado estuvo junto a su hijo hasta su último aliento.

“La manera en la que nos lo arrebataron, junto a su hijo, fue algo muy lamentable”, dijo la mujer.

Los ahora fallecidos viajaron a Guanacaste para vender juegos de ollas. Foto cortesía.

La familiar de Delgado lo recordó como un buen padre, que tenía una relación muy cercana con sus hijos, especialmente con el joven de 17 años, quien por lo general lo acompañaba a donde fuera.

“Ellos andaban siempre de gira por todo lado vendiendo y así, eso (venta de ollas) era como un negocio familiar de ellos. De hecho hasta el último momento él dio la vida por su hijo, porque andaba con él, trabajaban juntos y lo llevaba a todos lados con él”, dijo la familiar de Ronald.

Pulseador

Aunque no entró en mayores detalles sobre la vida de Ronald, su ser querido lo recordó como un hombre de familia, que se esforzaba para que no les faltara nada.

“Para mí y mi familia él siempre fue un hombre bondadoso, también era muy trabajador, solo tenía vida y amor para sus hijos y su familia, todo lo daba por ellos”

“Un hombre muy pulseador, trabajador, amoroso a más no poder, bondadoso y que daba la vida por su esposa y sus dos hijos”. — Familiar de Ronald Delgado.

La mujer dijo que toda la familia aún está muy impactada por lo sucedido, pues no encuentran explicación a lo que pasó.

Deseaba superarse

Kevin Villalobos, fue una de las víctimas del homicidio múltiple. Foto Facebook.

Tras darse a conocer las identidades de las víctimas del homicidio múltiple, las redes sociales también se llenaron de mensajes de luto por la trágica muerte de Kevin Villalobos Arce.

Un allegado de Kevin, también de apellido Arce, publicó un sentido mensaje para despedirse de su ser querido.

“Mi hermanito, te me fuiste antes de tiempo, legal , ahora no sé con qué fuerzas seguir aunque sé que desde arriba me vas a cuidar y me acompañarás donde vaya y siempre te llevaré en mi corazón”, publicó el joven.

En esa misma publicación, el allegado de Villalobos lo describió como un muchacho trabajador que tenía la meta de superarse.

“Sé que te querías superar y ser mejor persona, te querías graduar para ser mejor y eso siempre te lo voy a reconocer, la clase de persona que eras, trabajadora, luchadora y siempre me tenías presente en todo y te preocupadas por mí, siempre eso te lo agradeceré eternamente y no tengo manera de pagarte todo lo que hiciste por mí”, escribió.

Otra allegada de Kevin, apellidada Montero, también lamentó la muerte del joven e incluso recordó la última vez que conversaron.

“Todavía no lo puedo creer, siento la llamada donde me dicen que te me fuiste, no lo podía creer, y tu diciéndome unas horas antes que ya hoy miércoles o jueves te venías. Te quiero con todo mi corazón, fueron muchos, pero muchos momentos vividos, mi chiquito”.

De momento el Organismo de Investigación Judicial aún no ha determinado un móvil para este trágico crimen.