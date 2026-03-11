Padre e hijo detenidos en Alajuela tras dispararle y amenazar a su otro hijo y hermano

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron dos allanamientos en Desamparados de Alajuela para dar con un padre e hijo sospechosos de amenazas, accionamiento de arma de fuego y agresión con arma.

La víctima es otro hombre, que aunque parezca sorprendente es hijo y hermano de los detenidos.

Los sospechosos son dos hombres de apellido Jiménez, de 72 y 36 años, padre e hijo, quienes aparentemente mantenían pugnas familiares con el ofendido.

El OIJ detuvo a un padre y su hijo como sospechoso de amenazas a un miembro de su familia (oij/OIJ)

Según la información brindada por Vladimir Muñoz, subdirector a.i. del OIJ, cuando los agentes realizaron los allanamientos, los sospechosos no se encontraban en la vivienda, por lo que se activó un operativo que permitió ubicarlos cuando presuntamente intentaban abandonar el país.

La detención se dio en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela.

Durante la captura, los agentes les decomisaron 30 mil dólares en efectivo, cuatro armas de fuego, municiones y otros indicios de interés para la investigación.

Los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica mientras continúan las investigaciones del caso.