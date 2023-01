Padre e hijo serán sepultados en la fecha de aniversario de bodas de los papás

Enero será un mes de emociones encontradas para la familia Masis Delgado vecina de Pococí.

Ellos van a despedir a sus seres queridos Carlos Masís Jiménez, de 45 años, y a su hijo Julián Masís Delgado, de 9 años, quienes fueron víctimas de un accidente acuático en playa Penshurt, Limón.

La despedida será en esta tercera semana de enero y justo este lunes 16 Carlos Masis y su esposa Natalia Delgado, mamá de Julián, iban a celebrar su decimotercer aniversario de bodas.

La fatalidad alcanzó a este hogar de La Emilia de Pococí el pasado viernes 13 de enero cuando disfrutaban, junto con otros padres de familia, de un paseo de una escuela de fútbol a la que pertenecía Julián.

Carlos Masis Jiménez y su hijo Julián Masis Delgado murieron en playa Penshurt, Limón. Foto: Cortesía para La Teja

La corriente del mar arrastró al niño y Carlos no dudó en intentar rescatarlo; sin embargo, él falleció ahogado. Su cuerpo apareció el mismo viernes. El cadáver del niño fue hallado hasta este sábado, a las 12:35 p.m., a 700 metros del punto del incidente, en dirección hacia Wetsfalia.

Carlos siempre le dijo a su familia que daría la vida por salvar a alguno de los suyos y así lo recordó su hermano Iván.

“Carlos era mi hermano mayor, era una persona muy trabajadora, andaba en una excursión con un grupo de personas de una escuela de fútbol. Él se encargaba de la plaza y se involucraba en la escuela de fútbol de los chiquitos”, manifestó el hermano.

“Siempre le gustó ayudarle a la gente, él siempre me decía que no dudaría en interponer su vida si alguno de su familia estuviera en peligro y así pasó. Se tiró a rescatar a Julián y no pudo, lamentablemente”, manifestó el hermano.

Padre e hijo serán despedidos en Pococí.

Familiares de Carlos Masis y su hijo Julián Masis Delgado no se fueron de la playa Penshurt hasta encontrar los cuerpos de sus seres queridos. Foto: Cortesía para La Teja

Iván concluyó haciendo una petición a las familias para que se cuiden y no sean parte de las tragedias que enlutan a su hogar.

“El lugar donde ocurrió el accidente acuático se conoce como ‘Los Perezosos’. Los lugareños dicen que no recomiendan que las personas se bañen; no sé si habrá rótulos de advertencia, porque esa playa tiende solo a jalar a las personas hacia mar adentro”, manifestó el hermano.

Las autoridades señalaron que en esa zona se forman muchas corrientes.

La Cruz Roja sigue con la búsqueda de un niño de 9 años desaparecido en playa Rey de Quepos, víctima también de un accidente acuático.