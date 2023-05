Padres y estudiantes se unen en oración por colegiala atropellada en entrada de liceo

El accidente ocurrió en la entrada del CTP de Aserrí. Foto La Potente Radio-Tv.

Padres, profesores y estudiantes del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Aserrí se unieron en oración para pedir por la salud de los colegiales que la tarde de este miércoles fueron atropellados por un carro en la entrada de este centro educativo.

Las oraciones van dirigidas especialmente para una jovencita de nombre Angélica, quien fue la que llevó la peor parte en el accidente y que fue trasladada en condición delicada al hospital San Juan de Dios.

LEA MÁS: Cuatro estudiantes heridos luego de que carro chocara contra portón de colegio

“Hoy (miércoles) lastimosamente fuimos el escenario de un grave incidente. Estudiantes, personal y comunidad en general, estamos embargados de sentimientos indescriptibles por lo acontecido.

“Es por eso, que no buscamos más reacciones, no buscamos más seguidores, no esperamos más comentarios, solo pedimos unirnos como la familia del CTP de Aserrí, con una oración por nuestros estudiantes afectados, por el personal, pero principalmente por nuestra estudiante Angélica para que Dios tome el control e ilumine a los médicos en su cirugía y su recuperación. ¡Estamos contigo!”, publicó la institución en su Facebook.

LEA MÁS: Siguen las madrugadas violentas: Un hombre está grave tras ser apuñalado

El accidente ocurrió a eso de las 4:20 p.m., de este miércoles en el sector de Salitrillos de Aserrí, cuando varios estudiantes se encontraban cerca del portón del colegio.

Extraoficialmente se habla de que el accidente se dio porque un carro se habría quedado sin frenos y tras salirse de la calle chocó contra el portón del liceo, llevándose a los jóvenes por delante.

Debido a la trágica situación, este jueves se suspendieron las lecciones en el CTP de Aserrí.