Pánico en finca: rayo alcanzó a trabajador en la cabeza y espalda

Un hombre resultó con lesiones de gravedad luego de que fue alcanzado por un rayo la tarde de este lunes en una finca en San Carlos.

El rayo dejó grave a un trabajador. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Los hechos ocurrieron en una finca ubicada en La Gloria de Aguas Zarcas.

Minyar Collado, cruzrojista, explicó que ellos recibieron la alerta por medio del 911 y al llegar encontraron a un hombre de 50 años en condición crítica.

“Encontramos un hombre adulto de aproximadamente unos 50 años que sufre una descarga eléctrica por un impacto de un rayo. Esta persona, al ingreso a nuestras unidades, es encontrada con lesiones importantes a nivel de cabeza y espalda que son calificadas como quemaduras de segundo y tercer grado”, dijo el cruzrojista.

El hombre fue trasladado de urgencia al centro médico de la zona.