Paola Amador, sobreviviente de avioneta: ¡Esto es una pesadilla, esto es una pesadilla!

Paola Amador, única sobreviviente del accidente de la avioneta TI-GER, pensó que estaba viviendo una pesadilla, el impacto de la avioneta la despertó, pues, estaba muy cansada y durante el vuelo de regreso decidió dormirse.

Paola Amador Segura, guía turística y única sobreviviente del accidente aéreo en las montañas de Escazú. (Foto cortesía de redes sociales)

Así lo relató doña Teresita Segura a Telenoticias. La mamá contó que ella sabía que su hija andaba en el viaje, hasta que empezaron a llegarle mensajes que decían que había habido un accidente aéreo.

La desesperación de esta mamá, que no se ha separado de su hija, fue inmensa.

En el viaje de regreso desde Barra del Tortuguero, a Paola la venció el cansancio y se durmió, y el accidente la despertó, en ese momento pensó: ¡Esto es una pesadilla, esto es una pesadilla!, detalló la mamá.

Paola gritó y aseguró a su mamá que escuchó las voces de sus compañeros, entre ellas la de la copilota (Ruth Mora), quien le dijo: ‘Pau, tranquila, ya vienen por nosotros’.

Después de eso no escuchó más voces. Ella gritó muchas veces, pero nadie la oyó.

Ella se quedó dormida nuevamente, y cuando se despertó escuchó varias voces, pero nadie la escuchaba; sin embargo, siguió pidiendo ayuda hasta que oyó a alguien y gritó más fuerte. Para ese momento ya habían pasado 8 horas.

“Ella me dice: ‘Mami, yo les digo que estoy abajo, que me ayuden’, y es cuando llegan y la socorren”, relató la mamá

Después de eso la ayuda llegó y los socorristas empezaron a bajarla, a las 6:09 a.m, del martes, la subieron a la ambulancia.

Para la familia de la joven mamá, los ángeles protegieron a Paola.

Rescatistas sacan a Paola Amador del sitio donde se accidentó la avioneta en la que viajaba con cinco personas más, en cerro Pico Blanco. (Cortesía Cruz Roja )

Ellos están muy agradecidos con todos los rescatistas y las personas que participaron en el rescate.

“Gracias, de corazón, a quienes salvaron a mi hija. Ella misma me dice: ‘Mami, el trato que me dieron, cómo me cuidaron… si no hubiera sido por ellos, yo no hubiera amanecido”, recalcó Teresita.

La sobreviviente está internada en el Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros (INS), donde la tiene bajo estricta vigilancia médica. Su condición es estable y va evolucionando muy bien.

La póliza con la que cuenta Paola no tiene límite de cobertura. Este miércoles le hicieron un TAC y, poco a poco, los médicos van valorando sus lesiones y cómo atenderlas.