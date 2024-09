Papá cuenta qué fue lo primero que le dijo su chiquito apenas lo rescataron de la montaña

Greivin Josué Lobo Zeledón, de 37 años, es el papá de Matheo, el niño de seis años que sobrevivió a un accidente en carretera en el que murió su mamá y en el que el pequeño estuvo perdido aproximadamente 15 horas en la montaña.

Para este padre solo un ángel cuidó a su hijo y se lo devolvió nuevamente. En las afueras del hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, él agradeció a los Bomberos, a la Cruz Roja y a toda la comunidad de Santa Lucía de Páramo de Pérez Zeledón por buscar a su hijo.

Este papá estuvo toda la noche tratando de localizar a su pequeño, detalló que lo buscaron en zonas alejadas y no lo encontraban.

“Como a las 5:30 a. m., cuando ya salió el sol empezó a llegar toda la comunidad, no tengo palabras cómo agradecerles por toda la ayuda que nos brindaron, la Cruz Roja, los Bomberos, nunca voy a tener cómo pagarles.

“Empezamos la búsqueda, llamándolo tal vez él estaba asustado por todo lo que vivió, cuando nosotros salimos a la parte donde estaba el carro y subimos a la carretera empecé a ver a toda la gente de Bomberos correr y fue cuando me dijeron que lo habían encontrado, tenía un nudo en la garganta de ver la condición en la que estaba”, expresó este padre.

Los rescatistas fueron los primeros en llegar y de inmediato llamaron a este padre para que hablara con su hijo antes de entregarselo en sus brazos.

“Me lo pusieron al teléfono, me dijo que está asustado, que estaba solito, no tengo palabras para expresar lo que sentí al recuperar a mi hijo. Mi hijo volvió a nacer para mí”, expresó este papá.

Matheo Lobo el pequeñito rescatado en la montaña estaba deshidratado, pero su condición es buena. Foto: Cruz Roja

Recordó que cuando llegó al lugar del accidente vio las condiciones en las que quedó el carro; vidrios por todos lados, ya le habían informado que la mamá de su hijo falleció y su hijo no aparecía.

“La Cruz Roja me decían, ‘es extraño, porque no aparecen ni los zapatos, no aparece nada de él’, mi familia me llamaba y me decían lo mismo que yo estaba pensaba: algún ángel de la guarda lo está cuidando, porque él tuvo que haber caminado y efectivamente yo me monté en una ambulancia y avancé 10 minutos hasta donde estaba él, lo que caminó fue demasiado”, dijo el papá.

Detalló que el niño está muy deshidratado y lo dejaron internado por 24 horas.

“Le hicieron un tac, exámenes en el tórax, de momento todo camina bien, sí me lo van a dejar internado 24 horas, tengo la esperanza de que todo salga muy bien, él ha sido muy fuerte”.