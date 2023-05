Papá de bebé que murió atacado por perro: “Hoy lo bañé y me despedí de él antes de irme a trabajar”

El pequeño Dexter era la alegría de su casa, tenía dos añitos. Foto: Fundación RN, autorizada por la familia. (Fundación RN )

Don Alex Guerra y su esposa Yojebeth Guevara están destrozados por la muerte de su bebito Dexter Yael, de dos añitos, quien fue atacado por un perro de la casa.

La tragedia se dio a las 10:12 de la mañana de este lunes, en el barrio Panadería en Pavones de San Isidro de El General, en Pérez Zeledón

El papá nos contó que el bebé era su único hijo, aunque también cría a los dos hijos de su esposa, que son como de él.

Don Alex asegura que nunca se fue de su casa sin despedirse de su pequeñito y este lunes 1º de mayo no fue la excepción.

“Hoy lo bañé y me despedí de él antes de irme a trabajar, yo siempre lo baño y le doy de desayunar, lo abrazo y le doy besos, no puedo irme si no lo hago y vea lo que me pasó”, dijo el padre.

Él trabaja como asistente de electricista y le había salido un bretecito en Uvita, por lo que lo llamaron para avisarle de la tragedia.

“Yo no estaba en la casa, pero a lo que tengo entendido, mi bebé como que le cayó encima al perro y en eso lo atacó. El perro estaba acostumbrado a mi hijo, desde recién nacido están juntos, el perro estaba acostumbrado a él”, comentó.

El animal, de raza pastor alemán, se llama Tayler y tiene cuatro años.

Dexter Yael falleció en el hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, a donde llegó después de que lo trasladaron en un carro particular.

Heridos

El bombero Jorge Lizano aseguró que el perro atacó al niño en el cuello.

Además del bebé, su mamá sufrió varias mordeduras al tratar de que el animal lo soltara, dos vecinos y un tío del bebé también fueron mordidos.

Según el papá, un vecino llamado Óscar Rodríguez fue quien enfrentó al animal para que lo soltará, él es un héroe para la familia, pero ahorita tiene muy malita una de sus manos.

A doña Yojebeth ya la dieron de alta en el centro médico.

Sin platica

Los papás del bebé atraviesan una mala situación económica y están muy angustiados por no contar con los recursos para sepultarlo.

“Necesitamos ayuda, con lo que nos puedan ayudar solo podemos pedir a Dios que los bendiga, queremos sepultar a mi hijo en la comunidad para tenerlo cerquita, eso es lo que uno más desea”, dijo el papá.

De la casa

Rubén Rodríguez, presidente de la Federación Canina de Costa Rica (ACAN), viajó hasta la zona al enterarse de lo ocurrido, pues es experto en manejo de perros con mucha fuerza.

El perro era una de las mascotas de la vivienda, es de raza pastor alemán. Foto: Cortesía. (corts)

“Lo que nos han dicho es que el perro vive en la misma vivienda, era propiedad de la familia, es un perro que estaba acostumbrado a convivir con niños, que nunca había atacado a nadie y que, al parecer, el detonante se da cuando el niño le tocó el hocico y el perro lo prensa del cuello, provocándole severas lesiones”, dijo el experto.

Rodríguez aseguró que se ve que el perro vivía en buenas condiciones, estaba bien alimentado, físicamente se veía bien y además tenía suficiente espacio para moverse por la propiedad.

“Es un perro de hogar que hoy nos roba la vida de este pequeño por un mal manejo del animal, me duele muchísimo porque hemos hecho campañas en muchas municipalidades para que la gente sepa cómo manejar los perros poderosos y que no pasen este tipo de situaciones en las comunidades, la Municipalidad de Pérez Zeledón fue una de las que nunca se interesó por estas charlas”, dijo Rodríguez.

El animal será decomisado por el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) que determinará si debe ser sacrificado.

Muy dolidos

La familia del pequeño es muy querida en la comunidad por lo que hay gran consternación por lo ocurrido.

“Esto es una desgracia terrible, yo escuché los gritos y todavía no lo puedo creer. Es algo que le destroza el alma a uno, porque aquí veíamos al bebé pasar con los papás, era muy dulce y alegre, el perro ha estado ahí hace tiempo, qué tragedia para todos porque cómo puede concebir que usted tiene a su hijo en la casa y que de un segundo a otro por algo así el bebé esté muerto. No he podido dejar de pensar en él y en sus padres, y en todos aquí porque estamos con el alma destrozada, qué duro”, dijo una de las vecinas de apellido Segura.

La familia necesita ayuda y por el momento los únicos autorizados para recibirlas son por medio de la Fundación RN, así lo dijo el papá. Si usted desea colaborar lo puede hacer al SINPE móvil 6230-7471 o a la cuenta del Banco Nacional: IBAN CR26015118610010003289 a nombre de Fundación RN, cédula jurídica 3006812680.

Las autoridades investigan lo ocurrido.

Este no es el primer caso de un niño fallecido en el país por el ataque de un perro, en enero del 2019 se dio otro caso en San Gabriel de Calle Blancos.

Una bebé de 11 meses murió en la clínica Clorito Picado por las mordeduras que le provocó un american stafford, que era una de las mascotas de su casa.

Ese día la niña andaba gateando y al salir a la cochera el animal la atacó, su madre también sufrió varias heridas al tratar de que el animal la soltara.