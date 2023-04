Papá de joven asesinado: “Ese día yo le insistí a mi hijo que se quedara en la casa”

El papá no puedo dejar de llorar al recordar lo ocurrido con su hijo. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco)

A don Roy Castillo no le falló la corazonada que tuvo el 19 de abril del año pasado cuando le suplicó a su hijo que no saliera de la casa y ese día un hombre se lo mató, supuestamente por celos.

Así lo narró el papá de Diego Castillo Castro, de 22 años, en el primer día de juicio por el crimen de su hijo.

El papá se gana la vida como chofer de vagoneta y contó que él le dijo a su hijo que no estaba de acuerdo que anduviera con una mujer casada.

“Le dije que eso trae problemas y maldición, pero él me dijo que ya ella tenía año y medio de estar separada del esposo. Entonces le insistí que eso trae a veces problemas de celos y en lo que estábamos hablando ella llegó a recogerlo”, dijo don Roy.

El papá estalló en llanto al recordar que le pidió a su hijo que se quedara en la casa, que no fuera.

“Él me dijo, ‘tranquilo papi, solo vamos a ir a comer y regreso’”, declaró,

Eran las 9 de la noche cuando Diego se subió al carro de la mujer de apellido Porras.

Las horas pasaron y a las 2 de la mañana llegó a la casa del papá en Santa Eulalia de Atenas una patrulla con tres oficiales amigos de él para informarle que su hijo fue asesinado.

“Yo pensé que tuvieron un accidente de tránsito, pero no, me dijeron que el esposo de la muchacha (imputado de apellido Rodríguez) lo mató, yo les pregunto que cómo lo mató y me dicen que los andaba siguiendo y que le metió dos balazos a mi hijo, la muchacha corrió a la Cruz Roja, pero ya mi hijo estaba muerto”, contó.

“Dicen que mi hijo le dijo a él (imputado) tres veces que no lo hiciera”, añadió el papá de Diego.

Don Roy asegura que su otro hijo, Alejandro, estaba en la casa cuando la Policía llegó y al escuchar la noticia cayó arrodillado a sus pies por la desesperación.

LEA MÁS: Acusan a supuesto celoso de homicidio: “Esa relación casual le molestó al imputado”

Igual paso con su hermana, tía del muchacho.

“Mi mamá salió a preguntar enrollada en unos trapos qué pasaba y yo no podía ni hablar, los policías me abrazaron y me dijeron que tenían que irse porque andaban detrás del él (acusado)”,narró.

El papá contó que ya su hijo y la muchacha habían tenido un altercado con Rodríguez una vez que les golpeó el carro, pero no precisó la fecha.

Diego fue novio de una sobrina de Rodríguez poco antes de empezar la relación casual con la mujer, por lo que ellos se conocían.

“Desde la muerte de mi hijo yo solo trato de vivir con este dolor que tengo”, confesó.

El papá comentó que Diego andaba en todo lado con él.

“Era demasiado valiente, demasiado hombre. Si yo no había llegado a la casa me llamaba, era demasiado cariñoso” dijo don Roy, quien aseguró que para él y la mamá de su hijo ha sido demasiado el dolor.

El juicio seguirá con otros testigos durante la tarde de este lunes.